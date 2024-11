Durch die Netflix-Dokumentation "Tiger King" wurde Joseph Allen Maldonado-Passage , besser bekannt als Joe Exotic, zum Star. In der Doku wird über sein Leben als Betreiber eines Privatzoos und seiner Liebe zu Wild- und Raubkatzen berichtet. Seit 2019 sitzt er jedoch in Haft.

Am 6. Jänner 2021 wurde das US-Kapitol von Trump-Anhängern und Anhängerinnen gestürmt, um die Anerkennung des Sieges des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl zu verhindern. 1.500 Menschen wurden seitdem angeklagt, 200 davon sogar verurteilt. Donald Trump sieht in ihnen "Patrioten" und "politische Gefangene" und möchte einige von ihnen begnadigen. Nun hofft auch Joe Exotic auf die Gnade des US-Präsidenten.

Auf X schrieb der Netlfix-Star am 13. November "Trump, Sie müssen dafür sorgen, dass meine Begnadigung im Jänner erfolgt. Diesmal zählen die Medien auf Sie." Sogar einen Brief hat der 61-Jährige für den US-Präsidenten verfasst: "Viele Menschen haben sich 2021 für Sie eingesetzt und leben seither in der Hölle", berichtete RadarOnline, dem einige Ausschnitte des Briefes vorliegen.

"Jeder hofft, dass Sie die Versprechen einhalten, die Sie während Ihrer Kampagne gegeben haben, wie z.B. die Begnadigung aller Menschen – eher früher als später im Jänner 2025. Exotic beschwerte sich in dem Brief zudem über die unmenschlichen Zustände in dem Gefängnis: "Einige dieser Menschen haben in Einzelhaft gesessen, mussten wie Ratten leben, haben sich im Gefängnis umgebracht oder sind gestorben. (...) Einige, wie ich, haben wie wild gekämpft, um durchzuhalten, in der Hoffnung, dass Sie diese Wahl gewinnen."