Für viele junge Paare ist die Vorstellung davon Kinder in die Welt zu setzen, entweder ein Traum, der wirtschaftlich weit weg ist, oder aber der eigenen Überzeugung widerspricht. Jedenfalls bekommen junge Paare deutlich weniger Kinder, auch in Österreich. Die Statistik Austria berichtet, dass das durchschnittliche Gebäralter 2023 bei 31,5 Jahren lag. Im Jahr 2014 lag dieser Wert noch bei 29,1 Jahren.

Die US-Jobplattform "Indeed" hat in ihrer Liste der "heißesten Jobs für 2025" Tierarzt auf Platz eins. Begründet wird das mit dem Unwillen der Jugend, Kinder zu bekommen, und dem damit verbundenen Anstieg an Haustieren.