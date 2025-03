Jeremy Fragrance: Darum kostet sein "Most Masculine"-Parfüm 559 €

"Most Masculine"-Parfüm für 560 Euro

"Almost sold out" steht ganz oben auf der Website seiner Brand "Fragrance One". Der günstige Duft ist ab 159 Euro erhältlich, "Most Masculine" kostet 559 Euro. Was ist an diesem Parfüm so besonders? Laut der Beschreibung handelt es sich um ein Extrait de Parfum, es enthält also den höchsten Anteil an Duftölen und basiert auf einer einzigen Duftnote: Dopamin. Dem Parfüm-Bewertungsportal Parfumo zufolge soll "Most Masculine" würzig-animalisch riechen.