Jaguar hat neues Logo: Spott und Kritik für das Rebranding

"Die neue Ära – ein epochaler Wandel steht bevor", heißt es auf der offiziellen deutschen Homepage des Premium-Automobilherstellers Jaguar . Ein neues Logo , ein anderes Werbekonzept und eine völlig überarbeitete Bildsprache läuten die angekündigte Ära ein. Neuerungen polarisieren. So auch im Fall der Luxuswagen-Marke. Im Netz braut sich eine gewaltige Welle an Kritik uns Spott zusammen.

Keine Neuwagen mehr: Jaguar steigt auf Elektromobilität um

"Wir sind nicht an Gewöhnlichem interessiert. Wir wagen etwas. Wir machen nichts nach", attestiert das renommierte Unternehmen, das den Weg zur Elektromobilität ohne Kompromisse gehen will und 2025 keine Neuwagen mehr verkauft. Seit dem 19. November wird der Wandel zur reinen Elektromarke auf den offiziellen Social-Media-Kanälen angekündigt. Doch die neue Markenidentität, die mit der radikalen Transformation einhergeht, kommt im Netz alles andere als gut an.