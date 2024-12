Kinohit? So reagiert das Netz auf "Wicked" mit Ariana Grande

Ab 6. Dezember ist "Wicked" in den heimischen Kinos zu sehen. Doch was darf man sich erwarten? Das Netz gibt erste Einblicke!

Der mit Spannung erwartete Film Wicked, basierend auf dem erfolgreichen Broadway-Musical, feierte letzte Woche in den USA Premiere und löste eine Welle von Reaktionen auf TikTok aus. Der Film ist ab 6. Dezember auch in den heimischen Kinos zu sehen.

Begeisterung für Ariana Grande und die Musik Viele TikTok-Nutzer loben Ariana Grandes Darstellung der Glinda als "magisch" und "perfekt für die Rolle". In einem Beitrag von @frankiejgrande, Grandes Bruder, wird hervorgehoben, wie beeindruckend ihre Stimme in klassischen Songs wie “What Is This Feeling?” klingt. Die chemische Verbindung zwischen ihr und Cynthia Erivo, die Elphaba spielt, wird oft als emotionaler Kern des Films genannt

Gelina alias Ariana gelobt Ein anderer Clip von @jessicawhelpley zeigt ein emotionales Reenactment von Grandes Auftritt, wobei sie speziell ihre schauspielerische Tiefe und komödiantischen Momente lobt. „Ich hätte nie gedacht, dass Glinda so vielschichtig sein könnte“, kommentiert eine Userin.

Visuelle und emotionale Wirkung Viele TikToker zeigen Clips, die die aufwendige Optik des Films hervorheben. User @mysticrem beschreibt den Film als "ein Fest für die Augen", mit aufwendigen Kostümen und Sets, die die Magie von Oz neu erfinden. Besonders gelobt wird die Regiearbeit, die eine Balance zwischen dem Märchenhaften und den dunklen Untertönen der Geschichte findet

Kritische Stimmen Nicht alle sind jedoch uneingeschränkt begeistert. Einige Beiträge, wie der von @azz_iad, bemängeln, dass der Film sich zu sehr von der Bühnenvorlage entfernt. „Es fühlt sich an, als hätte man versucht, zu modernisieren, aber dabei etwas von der Seele des Originals verloren“, lautet ein kritischer Kommentar. Trotz der Kritik wird jedoch oft betont, dass die Darstellerleistungen den Film tragen

Im Vorfeld sorgten Parodien für Spott Die Promo-Interviews mit "Wicked"-Hauptdarstellerinnen haben in den sozialen Medien für mindestens ebenso viel Aufsehen gesorgt. Grund ist die emotionale Reaktion der beiden Schauspielerinnen und Sängerinnen, die neben Verwirrung auch für Gelächter im Netz sorgt. Auf TikTok machen Parodien die Runde, die binnen kürzester Zeit viral gehen.

Matching Tattoos für Grande & Erivo Grande und Erivo, die in die Rollen der beiden Hexen Glinda und Elphaba schlüpfen, haben bereits mehrmals betont, welch innige Freundschaft sie am Filmset entwickelt haben. Eine Freundschaft, die sogar unter die Haut geht, denn ihre Verbundenheit haben sie mit Tinte verewigt. Mehrere Matching Tattoos sind mittlerweile entstanden.

Eines ihrer meist diskutierten Tattoos ist der Schriftzug "For Good" (zu Deutsch: für immer), der sich auf das gleichnamige musikalische Duett der beiden Hexen bezieht, den sie sich auf ihren Handinnenflächen haben stechen lassen. "Wenn wir uns an den Händen halten, berühren sich die Worte", erklärte Ariana Grande in einem MTV-Interview.

Grande bricht in Tränen aus Als ein Reporter die beiden Frauen fragte, inwiefern sie sich gegenseitig "für immer" verändert hätten, konnte die 31-Jährige ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und bezeichnete sich und ihre sichtlich bewegte Kollegin scherzhaft als einen "Haufen Heulsusen".

In einem weiteren Gespräch ist zu sehen, wie Grande den Finger ihrer Film-Kollegin greift und diesen minutenlang umklammert.

Auf TikTok finden sich mehrere Zusammenstellungen solcher Momente und User fragen sich, warum Grande und Erivo so außerordentlich gefühlsbetont reagieren. "Was zum Teufel ist in diesem Film passiert?" oder "Es scheint ja fast schon so, als wären sie einem Kult beigetreten ...", heißt es da beispielsweise.

Parodien gehen auf TikTok viral Content Creators nutzten den Medienrummel und machten sich in Form von Parodien über die emotionalen Promo-Interviews lustig. TikToker Charlie Bird stellte eine Szene aus einem der Interviews auf überzogene Art und Weise nach. 12,6 Millionen Usern wurde das virale Video bereits ausgespielt. Besonderen Zuspruch in Form von 300.000 Likes bekam der Kommentar: "Die Tatsache, dass dies nicht einmal eine Übertreibung ist!"

Auch Komikerin Sienna Hubert-Ross parodierte das mittlerweile legendäre Interview von Grande und Erivo. Satirischer Höhepunkt ist der Moment, als die Frau, welche Grande verkörpern soll, sich auf den Schoß von Hubert-Ross aka Erivo setzt.