Jaguar erfindet sich neu und zeigt neue Markenidentität

In Kürze endet ein wichtiges Kapitel von Jaguar. Die Produktion des ersten Elektroautos der Briten endet. Sechs Jahre lang wurde der I-Pace bei Magna in Graz produziert und gewann 2019 auch den Titel Car of the Year.

Jaguar hat schon vor einiger Zeit erklärt, dass man in Zukunft zu einer reinen Elektromarke werde. Und es ist wohl die radikalste Transformation in der Autobranche hin in Richtung E-Mobilität. Erst 2026 soll es soweit sein und die ersten Autos der neuen Jaguar-Ära auf die Straße rollen. Bis dahin hat man praktisch keine neuen Autos für den Verkauf.

Einen ersten wichtigen Hinweis, wie die Jaguar-Elektroautos aussehen werden, wird man Anfang Dezember anlässlich der Miami Art Week präsentieren: Eine Design Vision zu zukünftigen Jaguar-Fahrzeugen. Viel verrät man noch nicht, zitiert aber Firmengründer Sir William Lyons, der meinte, dass "ein Jaguar keine Kopie sein sollte".