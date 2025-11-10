Lena Lind begeistert auf TikTok fast eine halbe Million Follower mit ihren kunstvoll bestickten College-Jacken. Farben, Logos und Designs ihrer Einzelstücke orientieren sich jeweils an bekannten Marken. Mit versteckter Kamera besucht die deutsche Content Creatorin die Unternehmen und versucht, die handgefertigten Jacken gegen ein Produkt aus dem Shop zu tauschen.

Unter anderem hat sie es bei großen Konzernen wie IKEA, Lindt oder Burger King probiert. Zuletzt war Lena in Wien zu Besuch und versuchte ihr Glück beim legendären Hotel Sacher. Die charmante Reaktion des Traditionshauses sorgt für Begeisterung in den sozialen Medien.

TikTokerin will Jacke gegen Sacher-Torte tauschen Die Content Creatorin, die auch auf Instagram und YouTube aktiv ist, musste auf ihren Tausch-Missionen schon so einige Rückschläge einstecken. Oft war ein Tausch nicht möglich oder die zuständige Person, die darüber entscheiden dürfte, nicht vor Ort. In einem ihrer aktuellen Videos steht Lena vor dem Wiener Luxushotel und erklärt: "Ich habe diese Jacke für das Hotel Sacher gemacht und ich werde heute versuchen, sie gegen eine ganze Sacher-Torte einzutauschen! Ich hoffe, dass es klappt, weil es kann sein, dass die mich einfach wieder rausschmeißen, weil das ist so ein nobles Hotel."

Anschließend zeigt die junge Frau die liebevollen Details der rotweißen Sacher-College-Jacke. Auf der Rückseite sind sogar die Umrisse des Hotels kunstvoll eingearbeitet.

Tausch gelungen Lena bringt in der Lobby des Wiener Traditionshauses ihr ungewöhnliches Anliegen vor. An der Rezeption folgt zunächst die enttäuschende Nachricht: "Der Hoteldirektor ist heute nicht da", heißt es, und sie solle ihre Kontaktdaten hinterlassen. Doch dann die überraschende Wende: "Du kriegst auf jeden Fall mal eine Torte mit. Und wir treten auf jeden Fall am Montag mit dir in Kontakt".

Sichtlich aufgeregt erklärt Lena: "Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es nicht möglich sein wird." Chef-Concierge Thomas Knappe reagiert begeistert: "Na, auf jeden Fall! Wir haben uns irrsinnig gefreut über die Jacke!"

Hotel Sacher zeigt Wertschätzung Wenige Tage später löst das Hotel sein Versprechen ein. Die Influencerin erhält eine E-Mail vom Hoteldirektor Andreas Keese persönlich. Darin bedankt er sich zunächst herzlich: "Herzlichen Dank, dass Sie diese einzigartige Jacke für uns entworfen und angefertigt haben. Sie ist nicht nur ein wunderschönes Stück Handwerkskunst, sondern fängt auf eine ganz besondere Weise die Geschichte und den Geist des Hauses Sacher ein." Doch damit nicht genug: Anschließend fährt er fort, dass eine Sacher-Torte allein nicht die "gesamte Wertschätzung" ausdrücken könne und lädt die junge Frau zu einem Wochenende im Hotel Sacher ein.

Virales Video: Hotel Sacher feiert Lenas Jacke Kurz zuvor überraschte das Social-Media-Team des Hotels bereits mit einem charmanten Video, das ganz Lena Linds bestickter Jacke gewidmet ist. Vom Empfang über das Büro und die Wäscherei bis hin zur Küche und schließlich dem Hoteldirektor selbst: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen sich stolz mit dem Unikat. 1,6 Millionen Aufrufe hat das virale Video in kürzester Zeit erzielt.