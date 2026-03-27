Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, doch ausgerechnet am Morgen ihrer Hochzeit erhielt Braut Alyson Anderson die unerwartete Nachricht, dass ihre Trauzeugin und beste Freundin Hannah nicht dabei sein kann. Der Grund: Bei der hochschwangeren Frau hatten die Wehen eingesetzt. Kurzerhand stellte Anderson ihre Pläne um und ein Teil der Hochzeitsgesellschaft fand sich schließlich im Krankenhaus wieder. Ein Video des rührenden Moments ging auf TikTok viral.

Trauzeugin lag in den Wehen am Hochzeitstag Gegenüber dem US-Magazin People erinnerte sich die Kanadierin: "Sie [Hannah] bekam am Tag der Hochzeit um 3 Uhr morgens Wehen und hat deshalb alles verpasst." Schweren Herzens fand die Hochzeitszeremonie ohne ihre Trauzeugin statt.

Braut verlegte Hochzeit ins Spital Doch während das frisch vermählte Paar später für seine Hochzeitsfotos posierte, kam der Braut die Idee, ihrer besten Freundin einen spontanen Überraschungsbesuch im Krankenhaus abzustatten. Das Baby war inzwischen bereits auf der Welt. Gesagt, getan: Braut, Bräutigam und die Brautjungfern machten sich kurzerhand in voller Hochzeitsmontur auf den Weg ins Spital (lediglich die High Heels wurden gegen bequeme Schlapfen getauscht). Die frischgebackene Mutter war sichtlich ergriffen, als ihre beste Freundin im Brautkleid das Krankenzimmer betrat. Mit diesem besonderen Moment hatte sie niemals gerechnet.