Zusammenziehen oder Heiraten? Was im Alter gesünder macht

Wenn über 50-Jährige eine neue Partnerschaft eingehen und zusammenziehen, steigt ihre Lebenszufriedenheit deutlich an. Dagegen ist bei bereits zusammenlebenden Paaren eine spätere Hochzeit im Schnitt nicht mit mehr Wohlbefinden verbunden, berichten Wiener Psychologinnen und Psychologen im "International Journal of Behavioral Development". Sie haben Langzeitdaten von rund 3.000 Personen im Alter zwischen 50 und 95 Jahren aus einer US-Studie ausgewertet. In seiner Studie nutzte das Forschungsteam um Iris Wahring vom Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung der Universität Wien Längsschnittdaten von 2.840 Erwachsenen zwischen 50 und 95 Jahren aus der Health and Retirement Study (HRS). Während sich die Forschung bisher oft auf Verlustereignisse wie Tod des Partners oder schmerzhafte Trennung konzentriert hat, untersuchten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter in der aktuellen Arbeit gezielt auch "Gewinnereignisse", etwa wenn im Alter noch einmal eine neue Liebe Einzug hält.

Veränderungen im Beziehungsstatus Dazu verglichen sie die Veränderungen des Wohlbefindens (anhand depressiver Symptome und Beurteilung der Lebenszufriedenheit) über einen Zeitraum von zwei Jahren zwischen Personen, die Veränderungen ihres Beziehungsstatus wie Trennung, Zusammenziehen mit einem Partner mit oder ohne Heirat sowie Heirat unter Lebenspartnern erlebt haben. Diese Daten verglichen sie mit einer Kontrollgruppe mit stabilem Beziehungsstatus. Es zeigte sich, dass "der Übergang in einen gemeinsamen Haushalt mit einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner mit einem deutlichen Anstieg der Lebenszufriedenheit einherging", erklärte Wahring in einer Aussendung der Uni Wien. Dabei sei das Zusammenziehen entscheidender als der rechtliche Status, denn der positive Zusammenhang zeigte sich unabhängig davon, ob das Paar gleichzeitig heiratete oder nicht.

Ja-Wort ohne Zugewinn an Lebensglück Als "überraschend" wertet das Forschungsteam den Befund, wonach bei Paaren, die bereits zusammenwohnten und erst später heirateten, durch das Ja-Wort "kein messbarer Zusatzgewinn an Lebensglück" zu beobachten war. Offensichtlich wird eine höhere Lebenszufriedenheit bereits durch den gemeinsamen Haushalt erreicht. Beim späten Glück konnte das Forschungsteam keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen: Männer und Frauen würden gleichermaßen von einer festen Partnerschaft profitieren. Ältere mit emotionaler Widerstandsfähigkeit "Unerwartet" sei das Bild bei Trennungen: Entgegen den gängigen Erwartungen würden Beziehungsbrüche in dieser Altersgruppe nicht zu einem messbaren Absinken des Wohlbefindens führen. "Das deutet darauf hin, dass ältere Erwachsene über eine bemerkenswerte emotionale Widerstandsfähigkeit verfügen oder andere soziale Ressourcen nutzen, um solche Übergänge abzufedern", so Wahring.