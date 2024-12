Hochzeit auf den ersten Blick: Haben Marco und Desiree geheiratet?

Der große Tag von Desiree und Marco ist in der aktuellen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" endlich angebrochen. Die beiden sehen sich zum ersten Mal vor dem Traualtar – und Fans fragen sich: Wird das Paar, das sich noch nie zuvor gesehen hat, tatsächlich heiraten?

Am Tag der Hochzeit bereiten sich Desiree (37) und Marco (44) auf die Trauung vor. Beide werden von ihren besten Freunden begleitet. Schon vor der Hochzeit stellt die Business-Development-Managerin klar: Einen Kuss könnte sie sich auf jeden Fall vorstellen. Das auf wissenschaftlich basierten Daten gematchte Paar trifft schließlich zum ersten Mal aufeinander. Marcos erster Eindruck von der Braut? "Wunderschön!", betont der Projektleiter in der Serie.

Wie es aussieht, hat es tatsächlich gefunkt: Das Paar geht den Bund der Ehe ein und ist jetzt rechtskräftig verheiratet. In den nächsten Folgen der außergewöhnlichen Reality-TV-Show werden sich die beiden besser kennenlernen, um am Ende zu entscheiden, ob sie zusammenbleiben oder die Scheidung einreichen.

Flitterwochen geplant

Am Montag, dem 2. Dezember erfahren die Fans in Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick", das zur Primetime auf SAT.1 und im Livestream auf Joyn ausgestrahlt wird, wo das frisch vermählte Paar seine Hochzeitsreise verbringen wird. Schon vorab verrieten Desiree & Marco in einem Interview ein paar Details, nannten aber kein konkretes Reiseziel.