Hochzeit auf den ersten Blick: Sind Christian & Emma noch zusammen?

Seit dem 28. Oktober läuft die 11. Staffel der TV-Show "Hochzeit auf den ersten Blick", bei der Blind Dates vor dem Traualtar stattfinden. Auch Christian (31) und Emma (25) haben sich das Jawort in der Sendung gegeben. Was so romantisch begann, endete mit der Notaufnahme, Flugangst und dem ersten Streit.