Lebt Daniel Küblböck noch? Neue Videos befeuern Gerüchte

Behördlich ist der Fall also abgeschlossen, aber immer wieder kursieren im Netz neue Videos und Fotos, die angeblich beweisen wollen, dass er noch am Leben ist. Auch kürzlich wurden wieder mehrere Videos im Namen der mysteriösen Lana Kaiser – das Synonym unter dem Küblböck einst auf Social Media agierte – auf Instagram gepostet.

Am 9. September 2024 – dem 6. Todestag – wurden drei neue Videos geteilt. Das Profil ist privat. Laut schlager.de sieht man Daniel bei einem Theater-Stück, beim Singen sowie im Bett. "Hoffe du lebst noch irgendwo", lautet die Reaktion eines Fans auf die Beiträge, doch manche User sind auch fassungslos: "Wie abartig muss man sein, unter dem Namen eines Vermissten so eine Rotze zu posten?" Wer das Profil seit 2020 betreut, ist unklar.

Der bayerische Musiker Daniel Küblböck wurde Ende 2002/Anfang 2003 durch seine Teilnahme bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Seine erste Single "You Drive Me Crazy" ging durch die Decke, es folgten Konzerte sowie weitere TV-Auftritte. 2004 war er Kandidat in RTLs "Dschungelcamp" , 2005 Teil von "Big Brother" . Seine Fans, die sich Faniels nannten, folgten ihm auf Schritt, während er für seine schrille Art aber viel Kritik einstecken musste.

Was geschah am 9.9.2018 bei der Kreuzfahrt?

Der Sänger befand sich auf einer privaten Kreuzfahrt von Hamburg nach New York mit der "Aida Luna". Nach Informationen des "Spiegel" verließ der damals 33-Jährige am 9. September 2018 gegen 1:15 Uhr eine Bar am Schiff und ging in seine Kabine. Rund drei Stunden später kam er an die Rezeption und wollte ins Schiffshospital, da er eine Flasche zerschlagen und sich dabei geschnitten hat.

Er soll wütend reagiert haben, als man ihm erklärt hatte, dass das Spital geschlossen sei. Daraufhin soll er mehrmals den Alarm ausgelöst haben, auf eine Reling gestiegen und gegen fünf Uhr morgens vor Neufundland über Bord gesprungen sein.