Geizige Politiker? Spendengala in Deutschland regt auf

Sind die deutschen Spitzenpolitiker geizig? Das fragen sich vor allem viele junge Menschen auf TikTok. Anlass dafür ist ein Ausschnitt aus der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder", der in den Sozialen Medien vielfach geteilt wurde. Darin sind die Spitzenpolitiker Markus Söder von der bayrischen CSU, Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, und Christian Lindner von der FDP zu sehen. In dem Clip werden sie von den Komikern Ralf Schmitz und Hazel Brugger humorvoll zu ihrem Spenden-Beitrag befragt.

CDU-Chef Friedrich Merz erklärte die Höhe seiner geplanten Spende erst mit einer umständlichen Rechnung zu CDU-Umfragewerten. Später ließ er auf der Plattform X verlautbaren, dass er 4.000 Euro spenden werde. Bayerns Ministerpräsident Söder steuerte 2.000 Euro bei. Mit den Worten "Sie kennen ja meine berufliche Situation" zeigte sich Ex-Finanzminister Lindner zu einer Spende von 2.000 Euro bereit. Lindner wurde vor einem Monat von Kanzler Olaf Scholz als Minister entlassen, als die Ampelkoalition in die Brüche ging. SPD-Chef Lars Klingbeil kündigte eine Spende von 500 Euro an. Dass er aber, anders als die drei liberal-konservativen Politiker, in den viralen Online-Clips nicht vorkommt, wird von einigen Usern in den Kommentaren kritisiert.

Politiker versus Stars Bei der Gala waren auch zahlreiche Stars vertreten, um Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln. Fußballer Toni Kroos etwa machte 100.000 Euro locker, Rapperin Katja Krasavice kündigte ebenfalls eine Spende von 100.000 Euro an. Der Vergleich mit den offengelegten Spendensummen der Stars wurde den Politikern zum Verhängnis. Krasavice kritisierte in einem TikTok-Video die Politiker: "Ich bin der Meinung, dass Leute, die viel Geld haben, auch viel Geld spenden müssen, da gibt's auch gar keine Diskussion daran vorbei." Ihr Statement wurde bislang fünf Millionen Mal aufgerufen und erfährt in den Kommentaren viel Zuspruch. Das Argument mancher User, dass jeder Cent zähle, ganz unabhängig davon, wer spende, lässt Krasavice im Fall der Politiker nicht gelten.

© EPA/FRANZISKA KRUG/POOL

Wohltätigkeit im TV Dabei sollten Auftritte von Politikern bei Spendenaktionen eigentlich etwas Gutes zu ihrem Image beitragen. Öffentliche Wohltätigkeit kann positive Schlagzeilen bringen und manche Politiker erhoffen sich durch ihre spendablen Beiträge mehr Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung – verdienen etwa Nationalratsabgeordnete in Österreich doch rund 10.000 Euro monatlich. Populismusforscher Walter Ötsch hält die Spenden im Interview mit profil für "reine Symbolpolitik. Ob das Gehalt gespendet wird, ändert ja nichts an den zugrundeliegenden Problemen." Ötsch glaubt aber auch, dass für politikferne Schichten Spendenverteilaktionen das Interesse an Politik erhöhen können. Auch im ORF wurde die traditionelle Spendengala "Licht ins Dunkel", bei der zahlreiche Prominente und Politiker Spenden für Kinder in Not sammeln, bereits vielfach kritisiert. Das inklusive Medium andererseits hat in einer Recherche die Spendenaktion unter die Lupe genommen. Dass Regierungspolitiker wie Karl Nehammer (ÖVP) oder Werner Kogler (Grüne) bei der Gala nicht auf sozialpolitische Versäumnisse oder Forderungen angesprochen werden, und stattdessen bei Licht ins Dunkel eine Bühne bekommen, um Spenden für armutsbetroffene Menschen in Österreich zu sammeln, wird kritisiert. "Menschen und Projekte profitieren von den Spenden. Aber noch viel, viel mehr profitieren Politiker:innen davon, wenn sie sie sich einmal im Jahr auf die Bühne stellen und dort als Wohltäter gefeiert werden“, sagte andererseits-Journalistin Katharina Brunner 2022 bei PULS 24. Sollten Lindner, Merz und Co. das Ziel gehabt haben, mit ihrer Spende bei "Ein Herz für Kinder" als Wohltäter gefeiert zu werden, ist ihnen das nicht gelungen – zumindest, wenn es nach vielen TikTok-Usern geht.