Haliey Welch , besser bekannt als das "Hawk Tuah Girl" , erlebte im Sommer einen regelrechten Hype, nachdem ein Video mit ihr auf TikTok viral gegangen war. Ihre direkte Antwort in einem Straßeninterview, in dem sie über ihr Sexleben befragt wurde, begeisterte das Netz und bescherte ihr internationale Popularität.

Mit Erfolg, denn die US-Amerikanerin profitierte von ihrem neu gefundenen Ruhm und erhielt sogar einen eigenen Podcast namens "Talk Tuah". Die Influencerin, der nun über 2,6 Millionen auf Instagram folgen, wurde sogar in die Jimmy-Kimmel-Show eingeladen. Doch die steile Karriere der 21-Jährigen könnte bald zum Halt kommen – Welch wird nun Betrug vorgeworfen, nachdem sie ihren eigenen Krypto-Coin veröffentlicht hat.

Betrugsmasche mit Krypto-Coin?

Mit dem Meme-Coin $Hawk wollte sie das große Geld machen. Diese Art der Kryptocoins werden häufig durch populäre Internetphänomene oder Memes inspiriert und bieten die Möglichkeit, durch eine große Community schnell an Populariät zu gewinnen und dadurch erfolgreicher zu sein.

Nach dem Launch am 4. Dezember brachte die Kryptowährung eine Marktkapitalisierung von 490 Millionen US-Dollar ein. Doch laut BBC brach der $Hawk-Kurs in nur 20 Minuten wieder ein, wodurch 95 Prozent des Wertes verloren gingen und schlussendlich auf 60 Millionen US-Dollar landete. Dem "Hawk Tuah Girl" wird vor allem vorgeworfen, den Preis der Münze in die Höhe getrieben zu haben, um schnellen Gewinn zu generieren.