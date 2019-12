So gefährlich sind Crypto-Trojaner: Tausende Computer betroffen

VonKid Möchel und Dominik SchreiberDas Ausmaß ist enorm. Rund 80 Prozent der österreichischen Klein- und Mittelbetriebe sind in den vergangenen Jahren Opfer von Cyberangriffen geworden. Alleine 39 Prozent haben heuer einen Schaden erlitten. Laut einer Studie des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) für den Versicherungsverband beträgt die durchschnittliche Schadenhöhe bis zu 10.000 Euro; in Einzelfällen sollen es bis zu 150.000 Euro sein. Vor allem mit sogenannten Crypto-Trojanern (Schad- und Erpressungsprogrammen) machen Kriminelle den Firmen das Leben schwer. Die Verschlüsselungstrojaner sind als Dateianhang oder als Link einer Mail getarnt und verschlüsseln beim Anklicken im Hintergrund die Daten des angesteuerten Computers.

In der Regel geben die Erpresser später nach einer Lösegeldzahlung die Rechnerdaten wieder frei. „In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurden 3.000 Fälle mit Verschlüsselungstrojanern und einem Schaden in Höhe von 40 Millionen Euro gemeldet“, sagt Wilhelm Seper, oberster Cybercrime-Bekämpfer im Bundeskriminalamt. Im vorigen Monat erlitt ein größeres internationales Unternehmen, das in der Steiermark angesiedelt ist, durch einen Crypto-Trojaner einen Schaden in Höhe von 30.000 Euro pro Stunde, weil durch die Daten-Verschlüsselung die Produktionsstraßen stillstanden.