"Hawk Tuah Girl": Das ist der Freund von Hailey Welch

Hailey Welch , besser bekannt als das "Hawk Tuah Girl" , erlebte im Sommer einen regelrechten Hype, nachdem ein Video mit ihr auf TikTok viral ging. Ihre direkte Antwort in einem Straßeninterview, in dem sie über ihr Sexleben befragt wurde, begeisterte das Netz und bescherte ihr internationale Popularität.

Mit Erfolg, denn die US-Amerikanerin profitierte von ihrem neu gefundenen Ruhm und erhielt sogar einen eigenen Podcast namens "Talk Tuah" . In der ersten Folge, die am 3. September 2024 ausgestrahlt wurde, war die Komikerin Whitney Cummings zu Gast. Der Podcast wird von der Medienfirma Betr des bekannten Influencers Jake Paul produziert und verwaltet. Bislang mit dabei waren auch die Fernsehpersönlichkeit Kaitlyn Bristowe, Sängerin Jojo Siwa und Social Media-Star Josh Richards.

Die Liebe des Hawk Tuah Girls

Doch nicht nur beruflich läuft es für die US-Amerikanerin gut, auch in ihrem Privatleben scheint sie sehr glücklich zu sein. In ihrem Podcast enthüllte sie, wer ihr Partner ist, den sie liebevoll "Pookie" nennt. Kelby Blackwell ist der Mann, der die Podcasterin glücklich macht und der nach einer anfänglichen Gspusi-Beziehung zum festen Freund etabliert hat. Dazwischen war Blackwell in einer über zweijährigen Beziehung, nach der Trennung 2023 bandelte er jedoch wieder mit Hailey Welch an. Das Paar soll sich vor einem Sonic-Restaurant getroffen haben, nachdem Welch mit der Cousine von ihrem jetzigen Freund unterwegs war.