Muss die Regierung mehr Verantwortung übernehmen?

Doch wer kann dafür sorgen, dass es auf Social Media eine sichere Umgebung gibt, außer die User und Userinnen selbst? 39 Prozent in Brasilien, Deutschland und Großbritannien sehen die Verantwortung bei den Plattform-Betreibern und -Betreiberinnen. 37 Prozent in Deutschland und Frankreich, jedoch nur 14 Prozent in der Slowakei sind der Meinung, dass die Verantwortung bei den Regierungen liegen sollte. 39 Prozent in Schweden gaben an, dass die Nutz und Nutzerinnen selbst die Verantwortung haben, in Deutschland waren es nur 17 Prozent.