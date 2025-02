Betrug mit KI: Tatjana Geßler wurde Opfer von Fake-Krankenfotos

Erst Mitte Jänner sorgte ein Fall für Schlagzeilen, bei dem eine Frau 830.000 Euro an den vermeintlichen Brad Pitt überwiesen hat, der sich aufgrund einer angeblichen Nierenbehandlung in ärztlicher Behandlung befand. Mittels KI erstellte Fotos, die Pitts Gesicht verwendeten, sollten die ausgedachte Krankheitsgeschichte glaubwürdiger machen.

Journalistin und TV-Moderatorin Geßler ist nun Ähnliches widerfahren, wie sie auf ihrem Instagram-Profil dokumentierte. Auf dem Bild sieht man die 51-Jährige mit blau unterlaufenen Augen und an Schläuchen angelegt im Krankenbett liegend. "Was mit KI alles möglich ist, was hier an Fake News verbreitet wird, macht mir echt Angst", kommentiert Geßler das Foto.

Sie macht deutlich: "Ich bin kerngesund, liege nicht im Krankenhaus!"