Bei "gyat" oder auch "gyatt" handelt es sich um eine verkürzte Form von "goddamn" , was übersetzt "gottverdammt" heißt. Der YouTube- und Twitch-Streamer @ YourRAGE hat den Ausdruck häufig in seinen Streams verwendet. Nach kurzer Zeit schwappte der Begriff von der Streaming-Welt rüber in den TikTok-Mainstream.

Bedeutung teils unklar

Auch wenn "gyatt" üblicherweise als Kurzform von "goddamn" gedacht ist, lassen sich noch andere Bedeutungen für den Begriff finden. Eine Userin schrieb beispielsweise in die Kommentare des TikTok-Videos von Leah Garcia: "Ich dachte, es bedeutet 'get your act together'", was übersetzt so viel heißt wie "sich zusammenreißen". Viele andere Userinnen und User antworteten, dass es ihnen ebenfalls so erging: "Genau das dachte ich auch".