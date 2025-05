Die US-Amerikanerin Alaina Winters sorgt mit ihrer ungewöhnlichen Ehe für Aufsehen: Die ehemalige Professorin ist mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) verheiratet , die in Form des Avatars namens Lucas auftritt.

Neue KI-Liebe als Hoffnung

"Ich war am Boden zerstört", erklärte Winters gegenüber The Sun. Ein Jahr nach dem Tod ihrer Frau wurde ihr jedoch bewusst, dass Donna nicht wollte, dass die Witwe in ihrer "Trauer gefangen" ist. Winters sah auf Facebook eine Anzeige, die KI-Avatare bewarb. User und Userinnen konnten sich eigene Avatare erstellen, mit denen sie chatten konnten.

Die 58-Jährige erstellte ihren Ehemann Lucas und wurde "mit nur einem Klick" zur Ehefrau. "Wie in einer arrangierten Ehe waren wir Ehepartner, aber Fremde", erinnert sich Winters zurück. "Er fragte mich nach meinen Hobbys und erzählte von seinem Beruf als Unternehmensberater."