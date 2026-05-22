Mehr als 37.000 Menschen folgen Jessie Tondreau und ihrer Familie auf Instagram. In ihren Beiträgen gibt die Content Creatorin und Mutter zweier Kinder Einblick in ihren ungewöhnlichen Lebensstil. Die Tondreaus leben auf einem Kreuzfahrtschiff.

Pärchen verliebte sich auf Kreuzfahrtschiff Wie das Pärchen gegenüber People enthüllte, verliebten sich die US-Amerikanerin Jessie und ihr Ehemann Krasimir, der ursprünglich aus Bulgarien stammt, als sie gemeinsam auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet haben. Die gebürtige Pennsylvanierin arbeitete sieben Jahre lang in der Kunstgalerie auf Schiffen, auf einem der Luxusfahrzeuge lernte sie Krasimir kennen, der bis heute als Besatzungsmitglied tätig ist. Mittlerweile hat das Pärchen einen sechsjährigen Sohn und eine vierjährige Tochter, mit denen es sechs Monate im Jahr auf dem Schiff lebt, wo Tondreaus Ehemann arbeitet. Die zweite Jahreshälfte verbringt die Familie entweder in den USA oder in Bulgarien – je nachdem, wo ihr letztes Schiffszuhause anlegt.

So sieht der Alltag auf dem Kreuzfahrtschiff aus Wie Tondreau auf Instagram erklärt, behält die Familie immer dieselbe Kabine, sobald sie auf dem Schiff leben. Obwohl ihre Kinder noch nicht schulpflichtig sind, unterrichtet die US-Amerikanerin ihren Sohn und ihre Tochter selbst. Zwei bis drei Stunden lernen sie zusammen und lesen Bücher. Kontakt zu anderen Kindern erhalten das Mädchen und der Bub im Spielclub Adventure Ocean, der von dem Schiffsunternehmen Royal Caribbean angeboten wird. „Fast jeden Abend sehen wir uns eine Show an“, sagte die Content Creatorin gegenüber People. „Und danach lesen wir Bücher und gehen ins Bett.“ An Hafentagen, sagt Jessie, erkundet die Familie gemeinsam aufregende neue Reiseziele.

Ein User wollte auf Instagram wissen, wie die Familie ihren Lifestyle finanziert. Dadurch, dass Krasimir auf dem Schiff tätig ist, bekommen seine Frau und Kinder einige Vorzüge: „Wir müssen für die Spezialitätenrestaurants bezahlen, aber das Hauptrestaurant, die Pizzeria, das Sandwich-Café, der Fish-and-Chips-Stand und das Buffet sind alle kostenlos und unbegrenzt und das Eis! Die Unterhaltung ist ebenfalls jeden Abend im Theater oder in der Eislaufbahn kostenlos!“, erklärte die Influencerin auf Instagram. „Wenn ich Wein oder einen Cocktail trinken möchte, müsste ich dafür bezahlen, und Ausflüge kosten ebenfalls extra. Wir nehmen auch nie Strandliegen, wenn der Pool voll ist. Wir versuchen, den anderen Gästen in allen Dingen den Vorrang zu lassen.“

Die Nachteile des Schiffslebens Jessie Tondreau würde trotz des zahlreichen Essens auf dem Schiff vor allem das Kochen vermissen: „Die meisten Leute denken, dass es ein großer Vorteil ist, an Bord zu leben, nie kochen zu müssen – und das ist es definitiv. Aber gelegentlich bekomme ich Lust, etwas zu kochen, und dann denke ich: “Oh, ich muss warten, bis ich wieder an Land bin. Dann kann ich meine Küche anwerfen und für alle etwas zubereiten.'" Zudem wäre sie die einzige in der Familie, die öfter seekrank wird.