Bei der indischen Jabalpur hat sich ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein Kreuzfahrtschiff in den Gewässern des Bargi-Stausees gekentert ist. 13 Menschen sind bei dem Unglück gestorben.

Unfallursache unbekannt

Laut Times of India und Prameya News soll sich der Unfall am 30. Mai im Bargi-Staudamm auf dem Fluss Narmada ereignet haben. Auf einem Schiff sollen sich mehr als 43 Passagiere und Passagierinnen plus Besatzungsmitglieder befunden haben. Als der Dampfer in einen heftigen Sturm geriet, kenterte er plötzlich. Am 1. Mai wurden laut Beamten 29 Menschen gerettet. Die Zahl der Todesopfer stieg zuletzt auf 13 Personen.

Untersuchungen sollen klären, ob es zu einem Fehlverhalten der Besatzung kam: