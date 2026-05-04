Tote auf Kreuzfahrtschiff: Wie gefährlich ist das Hantavirus?

Laut Berichten ist das Schiff „MV Hondius“ von Ushuaia im Süden Argentiniens aufgebrochen und befand sich zuletzt vor seinem Zielhafen Praia, der Hauptstadt von Kap Verde. 170 Passagiere haben an Bord Platz, zudem etwa 70 Besatzungsmitglieder. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Mindestens drei Menschen sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik gestorben, mutmaßlich nach einer Infektion mit dem Hantavirus - der KURIER berichtete . Weitere drei Personen seien infiziert, wovon eine in Südafrika auf einer Intensivstation betreut werde. In einem Fall wurde das Virus in einem Labor nachgewiesen, die weiteren Infektionen gelten als Verdachtsfälle. Eine detaillierte Untersuchung sei im Gange.

Was ist das Hantavirus?

Das Hantavirus umfasst eine Gruppe von Viren, die hauptsächlich von Nagern (z. B. Mäusen) getragen werden. Noch ist wenig über die Virusvariante der Betroffenen bekannt, wahrscheinlich ist aber, dass es sich um das Andes-Virus aus der Gruppe der Hantaviren handelt. Das Andes-Virus kommt in Europa nicht vor, allerdings in Südamerika, von wo aus das Kreuzfahrtschiff startete. "Beim Überträger am Kreuzfahrtschiff dürfte es sich um eine Reisratte handeln, die nicht in Europa vorkommt. Das häufigstes Hantavirus in Österreich ist das Puumla-Virus, das von der Rötelmaus übertragen wird", sagt Marton Szell, Facharzt für Infektiologie und Tropenmedizin von der Tropenordination in Wien.

Wie steckt man sich an?

Übertragen werden Hantaviren durch das Einatmen von Staub, der mit Ausscheidungen infizierter Nager, also Urin, Kot oder Speichel, verunreinigt ist. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gilt bei der europäischen Variante als äußerst selten, bei der Andes-Variante ist dies jedoch möglich. "Das Andes-virus ist das einzige Hantavirus, das von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. In Lateinamerika gibt es immer wieder kleinere Ausbrüche und meistens erkranken sehr nahe Angehörige, wo direkter Speichelkontakt vorkommt. Es müssen sehr nahe Verbindungen sein, anders als etwa bei COVID-19", so Szell. Weiters interessant: Das Andes-Virus kann nur am Anfang der Erkrankung übertragen werden. "Sobald die Betroffenen schwer krank sind, ist es nicht mehr übertragbar, vermutlich weil die Patienten so schwer erkrankt sind, dass sie nicht mehr ein- und ausatmen können, im Bett liegen und auch keine sozialen Kontakte haben", sagt der Experte.

"Da die Inkubationszeit 2 bis 3 Wochen beträgt, könnte es sein dass auf dem Schiff noch Leute krank werden", so Szell. Somit müssen alle Kontaktpersonen isoliert und beobachtet werden.

Welche Symptome treten auf? Wie verläuft die Erkrankung?

Die Inkubationszeit, also die Zeit bis es zu ersten Symptomen kommt, kann zwei bis drei Wochen dauern. Das Andes-Virus kann das Hantavirus-Lungen-Syndrom (HPS) auslösen: Zunächst kommt es zu grippeähnlichen Symptomen wie plötzlich hohem Fieber, starken Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Auch Magen-Darm-Beschwerden können auftreten. Später sind schwere Atemnot, Flüssigkeit in der Lunge sowie eine rasche Verschlechterung innerhalb weniger Tage typisch. Die Sterblichkeit ist deutlich höher als bei europäischen Hantaviren. Bei etwa 30 bis 40 Prozent kommt es zu einem tödlichen Verlauf. "Das liegt daran, dass diese Variante eine schwere Erkrankung der Lunge auslösen kann und es letztlich zu Lungenversagen kommt. Das europäische Puumla-Virus dagegen betrifft die Nieren, es kann zu Nierenversagen kommen. Ein tödlicher Verlauf liegt hier jedoch bei unter einem Prozent, da es dafür mit der Dialyse eine Behandlung gibt", so Szell. Schwere Verläufe betreffen vor allem ältere oder vorerkrankte Menschen. "In vielen Fällen verläuft eine Infektion jedoch harmlos und unbemerkt", sagt Szell. Grippeähnliche Symptome zeigen sich auch bei der europäischen Variante.