Mit dem aktuellsten Instagram-Update wurde die Funktion "Instants" eingeführt. Diese sollen authentische, alltägliche, ungefilterte und spontane Schnappschüsse ermöglichen, ähnlich wie bei der Social-Media-App BeReal. Allerdings berichten immer mehr Nutzer davon, unbeabsichtigt Fotos geschossen und ungewollt veröffentlicht zu haben. Besonders heikel: Standardmäßig werden die Bilder an sämtliche Follower gesendet, denen man ebenfalls folgt, sofern man die Einstellungen nicht manuell geändert hat.

Was sind "Instants" eigentlich? Meta beschreibt das neue Instagram-Feature, das derzeit schrittweise ausgerollt wird, in einer Pressemitteilung als "Möglichkeit, Momente direkt mit Freund*innen zu teilen: mit spontanen, ungefilterten Fotos". Die Sofortbilder verschwinden nach dem Ansehen wieder, werden aber bis zu einem Jahr lang im Archiv gespeichert und können später als Rückblick in den Stories geteilt werden.

Wie funktioniert die neue Funktion? Tippt man in der unteren Menüleiste auf das Papierfliegersymbol, landet man wie gewohnt in den Direktnachrichten. Einige werden die Neuerung vielleicht schon entdeckt haben: Unten rechts befindet sich eine Art Fotostapel beziehungsweise ein graues Kärtchen mit einem Plus. Dort lassen sich bereits veröffentlichte "Instants" von Personen ansehen, denen man folgt. Hier besteht die Möglichkeit, auf die Beiträge mit Emojis oder Textnachrichten zu reagieren.

Schnappschüsse werden sofort veröffentlicht Klickt man auf das Kamera-Symbol oben rechts, öffnet sich direkt die Frontkamera, die standardmäßig eingestellt ist. Nutzer können damit Sofortbilder oder Sofortvideos aufnehmen und teilen. Genau hier liegt jedoch die Kritik vieler User: Sobald auf den weißen Auslöser getippt wird, wird der Inhalt unmittelbar veröffentlicht. Es besteht keine Möglichkeit, das Bild vor dem Hochladen nochmal anzusehen, zu bearbeiten oder zu überlegen, ob man dieses überhaupt verschicken möchte.

Fotos werden versehentlich an "Fremde" geschickt Standardmäßig werden die Aufnahmen mit "Freunden" geteilt. Gemeint sind damit allerdings alle Accounts, denen man folgt und die einem ebenfalls folgen. Darunter befinden sich oft auch Personen, die man nicht wirklich kennt. Möchte man die Schnappschüsse nur mit bestimmten Personen teilen, muss man die Einstellung manuell auf "Enge Freunde" umstellen. Zwar erscheint nach dem Veröffentlichen kurz die Option "rückgängig", allerdings bleibt dafür nur etwa eine Sekunde Zeit. Möchte man überprüfen, ob man etwas und was man veröffentlicht hat, findet man über das Symbol mit den vier Quadraten oben rechts eine Übersicht aller veröffentlichten Inhalte.

"Instants": Kann man veröffentlichte Fotos wieder löschen? Ja, man kann bereits hochgeladene Fotos und Videos nachträglich löschen. Hierfür öffnet man in der Übersicht (Symbol mit den vier Quadraten) den entsprechenden Beitrag und tippt anschließend auf "Sofortbild/-video löschen". Der Inhalt wird danach zumindest nicht mehr mit Personen geteilt, die das Foto bislang noch nicht geöffnet/angesehen haben. Wie zahlreiche Videos auf TikTok zeigen, ist es jedoch bereits vielen Instagram-Usern passiert, dass sie unbeabsichtigt Schnappschüsse erstellt und diese versehentlich veröffentlicht haben. In den sozialen Medien wird die neue Funktion deshalb zunehmend kritisch diskutiert.