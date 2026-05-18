Ein Mann erwarb eine kleine Secondhand-Handtasche mit bunten Steinchen am Verschluss für 1,50 Dollar (rund 1,30 Euro). Als er sie in einer Folge der US-amerikanischen TV-Sendung "Antiques Roadshow" von einer Expertin schätzen ließ, brach er in Tränen aus. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein seltenes und äußerst wertvolles Stück der Luxusmarke Cartier handelte.

Mann kaufte Handtasche für 1,50 Dollar im Secondhandladen In einem viralen TikTok-Video (über 2,2 Millionen Aufrufe), das auf dem offiziellen Account der Sendung geteilt wurde, fragt die Schmuck- und Antiquitätenexpertin Katherine Van Dell den Besitzer, woher er die Tasche habe. Er erklärte, die braun-orangefarbene Clutch mit Samtbezug 2018 oder 2019 in einem Secondhandladen für lediglich 1,50 Dollar gekauft zu haben. "Ich mochte sie und dachte mir, die sieht hübsch aus", sagte er. Im Inneren war der goldene Schriftzug "Cartier" zu lesen.

"Bunte Steine" entpuppen sich als Rubine, Smaragde und Diamanten Van Dell erklärte, dass es sich um eine exquisite Cartier-Handtasche der Art-déco-Zeit handele. Auf der Vorderseite befinde sich ein sogenanntes Giardinetto-Motiv, die italienische Bezeichnung für "kleiner Garten". "Der Verschluss besteht aus Platin sowie kunstvoll geschnitztem Bergkristall und ist mit Rubinen, Smaragden, Saphiren und Diamanten im alten europäischen Schliff verziert", so die Expertin. Auf die Frage, ob der Mann eine Vorstellung vom Wert des Accessoires habe, antwortete er: "Ich hatte gehofft, vielleicht 2.000 oder 3.000 Dollar."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © roadshowpbs (Screenshot TikTok) Die Cartier-Clutch ist mit echten Edelsteinen und Diamanten verziert.

Geschätzter Wert der Cartier-Tasche liegt bei 35.000 Dollar Die Bewertung der Schmuck- und Antiquitätenexpertin ließ den Taschenbesitzer sprachlos zurück: "Konservativ geschätzt wäre sie heute bei einer Auktion etwa 35.000 Dollar (rund 30.000 Euro) wert. Das entspricht dem angemessenen Marktwert." Daraufhin brach der Mann in Tränen aus und konnte sein Glück kaum fassen: "Wow. Das ist wirklich unglaublich." Das Expertenteam geht davon aus, dass die Handtasche aus den 1920er-Jahren stammt. Die exklusive Vintage-Clutch von Cartier, die mit zahlreichen Edelsteinen bestückt ist, gilt heute als begehrtes Sammler- und Auktionsobjekt.