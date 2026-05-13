Dieses außergewöhnliche Abenteuer wird den Kindern einer Kita-Gruppe wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Beim Spielen und Buddeln auf einem Spielplatz machte eines der Kinder eine überraschende Entdeckung: Unter der Erde und im Gebüsch stieß es auf einen verborgenen Schatz. Dort fanden sich Luxusuhren, Münzen und Bündel mit 200-Euro-Scheinen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kind entdeckte vergrabenen Schatz auf Spielplatz Wie die Berliner Polizei in den sozialen Medien mitteilte, fand ein Kita-Kind auf einem Spielplatz in Berlin-Wilmersdorf mehrere wertvolle Gegenstände. Der Vorfall ereignete sich bereits am 22. April. Von den Behörden veröffentlichte Bilder zeigen ein Loch in der Erde nahe des Spielplatzzaunes.

Münzen, Luxusuhren und Bargeld gefunden Demnach spielte das Kind auf dem Gelände, als es zunächst im Gebüsch auf versteckte Silbermünzen stieß. Aufgeregt berichtete es seiner Betreuerin und den anderen Kindern von der Entdeckung. Beim anschließenden Graben in der Erde kamen weitere Schätze zum Vorschein. Gemeinsam mit einem Vater sammelte die Erzieherin die Fundsachen ein. Darunter befanden sich: Bargeld im Wert von 6.000 Euro

mehrere Luxusuhren

über 20 Silber- und Goldmünzen

Goldschmuck

ein kleiner Goldbarren