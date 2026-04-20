Niederösterreich

Kinder fanden Waffen auf Spielplatz im Bezirk Baden

Gefährliche Entdeckung in Weigelsdorf. Elektroschocker, Schreckschusspistole und Schlagring lagen herum – die Polizei ermittelt.
20.04.2026, 17:25

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Waffen liegen auf erdigem Untergrund.

Einen gefährlichen Fund machten Kinder am Rande eines Kinderspielplatzes in Weigelsdorf (Gemeinde Ebreichsdorf, Bezirk Baden). Direkt bei der Friedhofsmauer entdeckten die zehn- bis zwölfjährigen Kinder einen Elektroschocker, einen Schlagring sowie eine Faustfeuerwaffe mit angestecktem Magazin.

Sie verständigten umgehend telefonisch ihre Eltern. „Wir haben den Kindern gesagt, sie sollen nichts anfassen, und haben sofort die Polizei verständigt“, berichtet ein Vater.

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Eine Mutter brachte die Gegenstände noch vor dem Eintreffen der Exekutive zur Polizeiinspektion Ebreichsdorf.

Die Polizei bestätigt den Fund. Demnach handelt es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole. Woher die Gegenstände stammen und wie sie ausgerechnet an diese Stelle neben dem Spielplatz gelangten, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Baden
kurier.at, SJ  | 

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