In Bayfield ( Wisconsin) hat sich ein tragischer Unfall ereignet, bei dem eine Familie von der Straße abgekommen ist. Während die Eltern bei dem Unfall verstarben, konnte die Tochter des jungen Pärchens überleben. Sie wurde jedoch erst 30 Stunden nach dem Unglück gefunden.

Wie Tri City Record berichtet, befanden sich der 25-jährige Devante Griffin und die 24-jährige Klariza Tarango aus Farmington (New Mexico) in dem Wagen. Auf dem Rücksitz war die fünfjährige Tochter, Kayce Griffin , die mit leichten Verletzungen überlebte. Ersten Ermittlungen zufolge war das Pärchen während des Unfalls nicht angeschnallt. Die Colorado State Patrol erklärte, dass eine erhöhte Geschwindigkeit und Beeinträchtigung des Fahrzeuges als mögliche Faktoren ausgeschlossen wurden.

Mädchen war nicht angeschnallt

Laut den Behörden war die Fünfjährige weder in einem Kindersitz noch in einer Sitzerhöhung gesichert. 30 Stunden lang soll das Mädchen in dem Wrack ausgeharrt haben, bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie habe laut den Behörden „sehr viel Glück“ gehabt, das Unglück überlebt zu haben.

Kayce Griffin wurde ins Krankenhaus eingeliefert und kurz darauf in die Obhut ihres Großvaters entlassen.