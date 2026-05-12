30 Stunden in Autowrack gefangen: Mädchen (5) überlebt Unfall
In Bayfield (Wisconsin) hat sich ein tragischer Unfall ereignet, bei dem eine Familie von der Straße abgekommen ist. Während die Eltern bei dem Unfall verstarben, konnte die Tochter des jungen Pärchens überleben. Sie wurde jedoch erst 30 Stunden nach dem Unglück gefunden.
Unfallursache bis dato unklar
Wie Tri City Record berichtet, befanden sich der 25-jährige Devante Griffin und die 24-jährige Klariza Tarango aus Farmington (New Mexico) in dem Wagen. Auf dem Rücksitz war die fünfjährige Tochter, Kayce Griffin, die mit leichten Verletzungen überlebte. Ersten Ermittlungen zufolge war das Pärchen während des Unfalls nicht angeschnallt. Die Colorado State Patrol erklärte, dass eine erhöhte Geschwindigkeit und Beeinträchtigung des Fahrzeuges als mögliche Faktoren ausgeschlossen wurden.
- Der Unfall ereignete sich am 1. Mai: Zwar wurde das umgekippte Fahrzeug bereits am Freitag gesehen, doch erst Samstagmittag wurden die Polizei und Feuerwehr informiert.
- Der Wagen soll gegen sechs Uhr morgens von der Straße abgekommen sein. Nachdem er sich überschlagen hatte und im Graben landete, war er von der Straße aus nicht sofort sichtbar.
- Bis dato ist die Unfallursache unklar.
Mädchen war nicht angeschnallt
Laut den Behörden war die Fünfjährige weder in einem Kindersitz noch in einer Sitzerhöhung gesichert. 30 Stunden lang soll das Mädchen in dem Wrack ausgeharrt haben, bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie habe laut den Behörden „sehr viel Glück“ gehabt, das Unglück überlebt zu haben.
Kayce Griffin wurde ins Krankenhaus eingeliefert und kurz darauf in die Obhut ihres Großvaters entlassen.
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