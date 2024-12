Bei Dreharbeiten kennengelernt

Erst im August beendete der Influencer seine Beziehung zu Steinert. Nach einem Liebes-Comeback ist ihre Partnerschaft wieder in die Brüche gegangen. Doch nun veröffentlichte Pasquale ein Foto, das ihn mit einer neuen Frau an seiner Seite zeigt: "Ob das für immer und ewig sein wird, das werden wir mit der Zeit herausfinden. Ich möchte auf meine Gefühle hören und mit dir will ich es versuchen", heißt es unter dem Beitrag, der zeigt, wie der 30-Jährige seine neue Freundin küsst.