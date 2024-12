In einem Livestream vom 15. Dezember zeigte der Influencer die Frau an seiner Seite, die Gabrielle Alayah heißt. Alayah, die auch als Gigi bekannt ist, hat mehr als 209.000 Follower auf Instagram und ist ebenfalls als Content Creatorin und Inhaberin einer Modemarke tätig. Cenat erklärte einem Freund gegenüber in seinem Stream, dass er verliebt sei und er es mit seiner Freundin ernst meinen würde.

Cenat und Alayah haben sich laut dem Streamer in Manhattan kennengelernt und verbrachten ihr erstes Date im Kino. Mehr Details über die Beziehung wollte der meistgefolgte Twitch-Creator nicht enthüllen. Kurze Zeit später tauchte Alayah im Stream mit einem Geburtstagskuchen vor dem YouTuber auf, um ihm zu seinem 23. Lebensjahr gratulieren. Vor seinen Fans fragte Cenat seine Partnerin, was sie am liebsten an ihm mag: "Ich mag alles an dir", antwortete Alayah.