Erschöpft nach einem 8-h-Arbeitstag? Das ist laut Studie der Grund

Ein Großteil der Bürojobs ist – abgesehen von der mentalen Anstrengung – körperlich nicht sonderlich erschöpfend. Man sitzt rund acht Stunden in mehr oder weniger bequemen Bürostühlen, hält sich mit ein paar Tassen Kaffee wach und hört nebenbei vielleicht noch Musik über Kopfhörer.

Klingt eigentlich recht gemütlich und doch erleben viele dieses Phänomen: Spätestens nach der Mittagspause ist die Luft raus und das Nachmittagstief setzt ein. Die Konzentration lässt nach, Motivation muss man aus den letzten Reserven schöpfen, und die Augen werden immer schwerer. Nach Feierabend schleppt man sich müde zu den Öffis oder ins Auto und möchte den Rest des Abends am liebsten nur mehr auf der Couch verbringen. Doch woher kommt dieser Ermüdungszustand und warum verschwindet er selbst nach einem erholsamen Urlaub nicht?

Kognitive Ermüdung durch fehlende Erholungspause In Fachkreisen spricht man hierbei von kognitiver Ermüdung, einem Zustand mentaler Erschöpfung, der nach längerer geistiger Anstrengung auftritt. Besonders stundenlange Konzentration ohne ausreichende Erholungspausen gilt als typischer Auslöser. Den Zusammenhang bestätigt eine Studie aus dem Jahr 2022, die in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde. Demnach produziert das Gehirn bei anhaltender mentaler Belastung vermehrt den Neurotransmitter Glutamat, ein Begriff, den viele vermutlich eher als Geschmacksverstärker kennen. Der Botenstoff Glutamat spielt jedoch im Gehirn eine zentrale Rolle bei der Informationsverarbeitung und beim Lernen.

Fehlende Pausen führen zu Glutamat-Überansammlung Kann Glutamat aufgrund fehlender Pausen nicht schnell genug abgebaut werden, kommt es zu einer Überansammlung mit spürbaren Folgen: Ermüdung

Leistungsabfall

Erschöpfung

Nachlassende Konzentrationsfähigkeit

Ungenauere Entscheidungen

Impulskontrolle nimmt ab

Stressfaktoren im Bürojob Das Gehirn arbeitet bei vielen, die einen Bürojob ausüben, über mehrere Stunden auf Hochtouren, was Energie erfordert und zu einer Form von mentaler Erschöpfung führt, sofern nicht ausreichend Pausen gemacht werden. Hinzu kommt eine ständige Reizüberflutung, die man in der Regel gar nicht mehr bewusst wahrnimmt: E-Mails, Nachrichten im Arbeitschat, klingelnde Handys, laustarke Telefonate und grelles Licht. Diese Impulse verarbeitet das Gehirn quasi nebenbei, was einen aber am Ende des Tages regelrecht leer fühlen kann.

Grelles Licht, Reizüberflutung, langes Sitzen Eine weitere Belastung ist das lange Sitzen, welches die Durchblutung hemmt und den Kreislauf träge macht. Hinzu kommen Stressoren wie Deadlines, Multitasking, Meetings oder Tagesziele, die erreicht werden müssen. Sobald Körper und Geist nach Feierabend zur Ruhe kommen können, verfällt man in diesen Zustand der Trägheit und Ermüdung.