Eine neue Studie des US-amerikanischen Instituts Gallup wirft ein differenzierteres Licht auf die Gen Z und ihr Verhalten am Arbeitsmarkt : Entgegen aller Klischees sind es vor allem die Jungen, die unter allen Generationen am seltensten ausschließlich remote arbeiten möchte.

Einsamkeit als Treiber

Ein entscheidender Faktor für den Wunsch, zurück ins Büro zu kommen, scheint Einsamkeit zu sein. Die Gallup-Studie belegt: Gen-Z-Arbeitnehmende fühlen sich im Vergleich zu älteren Kollegen häufiger isoliert. Fast doppelt so viele wie über 40-Jährige und dreimal so viele wie Babyboomer gaben an, am Vortag "viel allein" gewesen zu sein.