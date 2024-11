In den USA wurde Anfang November der 47. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Donald Trump wird erneut in das Weiße Haus einziehen. Während seines Wahlkampfes war vor allem der Unternehmer und Milliardär Elon Musk an seiner Seite. Der Tech-Mogul rührte die Werbetrommel für den 78-Jährigen, um zahlreiche Stimmen zu sichern. Ihre Freundschaft ist anscheinend so intensiv, dass Musk sogar im Familienfoto der Trumps – welches kurz nach der Wiederwahl aufgenommen wurde – mit seinem Sohn X Æ A-12 zu sehen ist. Von Donald Trumps Ehefrau Melania fehlt jede Spur.