Viel Spott für Oben-ohne-Foto von Drake

Während so manche Fans ihre Bewunderung für Drake und seine gestählten Bauchmuskeln in den Kommentaren ausdrücken, macht sich ein Großteil der User über das Oben-ohne-Foto lustig. "Ich heule, das sind die gefaktesten Bauchmuskeln, die ich je gesehen habe", heißt es in einem viralen X-Beitrag von @Lorafrimanee.