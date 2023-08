Jennifer Lopez zeigt Bauchmuskeln: Ihre eiserne Fitness-Routine

Jennifer Lopez beweist immer wieder, dass das Alter nur eine Zahl ist. So auch, als die Musikerin am Montag in der Ausgabe ihres "On The JLo"-Newsletters einen Einblick in die Feierlichkeiten zu ihrem 54. Geburtstag am 24 Juli gab – und ihren Geburtstags-Bikini zeigte.

JLo wurde 54 und feierte sich selbst

Auf von ihr veröffentlichten SchnappschĂŒssen stellte Lopez ihre Kurven zur Schau, wĂ€hrend sie selbstbewusst in einem einen schwarzen Valentino-Bikini fĂŒr 980 US-Dollar mit grĂŒn-weißem Panthermuster posierte.