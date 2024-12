Donald Trump überrascht mit neuer Frisur: So reagiert das Netz!

Der ehemalige und zukünftige US-Präsident Donald Trump (78) überraschte bei einem Auftritt im International Golf Club in West Palm Beach, Florida, mit einer ungewöhnlichen Frisur .

Als der bekennende Basecap-Träger seine Kopfbedeckung lüftete, staunten die Presse und so manche seiner treuen Anhänger nicht schlecht. Kein ikonischer Seitenscheitel, dafür eine nach hinten gekämmte Frisur mit Volumen am Oberkopf, glatt angelegten Seiten und einer etwas längeren Nackenpartie.

Binnen kürzester Zeit gingen die Aufnahmen viral und zogen Diskussionen in den Kommentarspalten auf Social Media nach sich. Die Reaktionen reichen von Spott und Häme bis hin zu Begeisterung. Auf X heißt es beispielsweise: "Sieht aus wie eine ältere Version von Elon Musk, aber orange", "Elon Trump" oder "Trumps Hut-Frisur wird das Internet lahmlegen".

Andere finden, der neue Look würde den 78-Jährigen jünger und "frischer" aussehen lassen. Eine Anfrage von The Daily Beast, was es mit der neuen Haarpracht auf sich hat, ließ Trumps Presse-Team zunächst unbeantwortet.