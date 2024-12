Am 3. Dezember postete Donald Trump ein KI-Foto in den sozialen Medien, das ihn mit auf einem Berg mit einer kanadischen Flagge zeigt – mit dem Blick in die Berge. Aufmerksame User haben jedoch schnell erkannt, dass es sich dabei um den Schweizer Berg Matterhorn handelt.

Kanada als US-Staat? Was genau der US-Präsident mit dem Foto aussagen will, ist unklar. Es könnte sich jedoch auf das letzte Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau beziehen. Laut US-amerikanischen Medienberichten trafen sich die beiden Politiker zu einem dreistündigen Abendessen in Florida.

Laut zwei geheimen Quellen, die angeblich ebenfalls beim Essen dabei waren, soll Trudeau gegenüber Trump gesagt haben, dass die geplanten hohen Zölle auf Importware in die USA der kanadischen sowie US-amerikanischen Wirtschaft schaden würde. Trump scherzte daraufhin, dass die Zölle umgangen werden können, wenn sich Kanada als 51. Staat der USA anschließen würde. Das Treffen fand statt, nachdem Trump mit pauschalen Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf alle Produkte gedroht hatte, die aus Kanada und Mexiko in die USA eingeführt werden. Zusätzliche Zölle in Höhe von 10 Prozent sollen zudem auf chinesische Waren anfallen.

KI-Fail auf Instagram In den sozialen Medien wird über Trumps Fauxpas fleißig diskutiert: "Donald Trump bewundert Kanada so sehr, dass er mit unserer Flagge in die Schweiz reiste, um sie und den Matterhorn gleichzeitig zu bestaunen, oder so", heißt es beispielsweise in einem X-Posting von dem kanadischen Kolumnisten Tom Parkin. Am selben Tag postete Donald Trump zudem ein Foto auf Instagram, das ihm mit der Musiklegende Elvis zeigt.