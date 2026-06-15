Bilder eines angeblichen Treffens vor dem Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und zwei groß gewachsenen, sehr hellhäutigen Männern mit platinblondem, langem Haar und roten Uniformen im Militärstil haben in den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt und Verschwörungstheorien befeuert. Was hat es mit den mysteriösen Gestalten auf sich und woher stammen die Fotos?

Foto zeigt Trump mit mysteriös aussehenden Männern Die Bilder zeigen Trump aus verschiedenen Blickwinkeln im Garten vor dem Weißen Haus. Auf einem wirkt es so, als würde er sich mit zwei der auffällig aussehenden Männern unterhalten, auf einem anderen sind drei Personen zu sehen. Die Szene vermittelt den Eindruck einer heimlich aufgenommenen Situation, als hätte sich der Fotograf hinter Büschen und Bäumen versteckt.

Markant sind neben der sehr hellen Haut, den nahezu weißen, langen Haaren und den roten Militäruniformen auch die Körpergröße der Gestalten. Trump, der mit rund 1,90 Metern bereits sehr groß ist, wird von den mysteriösen Figuren überragt.

Bilder befeuerten Verschwörungstheorien Der US-amerikanische Komiker und ehemalige Moderator von The Daily Show Jon Stewart heizte die Gerüchteküche mit einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) weiter an, in dem er behauptete, Trump habe das Bild mit den drei geheimnisvollen Gestalten gepostet und kurz darauf wieder gelöscht. Rasch machten Begriffe wie "nordische Aliens" und "Echsenmenschen" die Runde, was in einem viralen Internet-Phänomen gipfelte: Zahlreiche Verschwörungstheorien und Memes verbreiteten sich online.

Sind die "Alien"-Bilder echt oder KI-generiert? Der Wirbel um die nahezu außerirdisch aussehenden Männer wurde zusätzlich durch die erst kürzlich vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichten Akten zu unbekannten Flugobjekten (UFOs) verstärkt.