Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Freitag auf seiner Webseite mehr als 160 Fotos und weitere Dokumente. "Diese Akten, die der Geheimhaltung unterlagen, haben lange Zeit berechtigte Spekulationen angeheizt – es ist Zeit, dass das amerikanische Volk sie selbst zu sehen bekommt", erklärte Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Auf einer Reihe von Bildern, die teils vom US-Militär stammen, sind Schatten am Himmel zu sehen. So dokumentierte die US-Armee in diesem Jahr über Nordamerika ein "unbekanntes Luftphänomen (UAP)" – ein längliches Objekt vor schwarzem Hintergrund. Das Indopazifik-Kommando der USA machte 2024 eine Aufnahme eines "fußballähnlichen Objekts" in Japan.

Mehrere Vorfälle beschrieben Eine weitere Akte dokumentiert einen Vorfall aus dem Jahr 2023. Dabei beschrieben drei Teams von Spezialagenten der US-Bundespolizei unabhängig voneinander "orangefarbene 'Kugeln' am Himmel, aus denen kleinere rote 'Kugeln' austraten oder abgeschossen wurden". Die Dokumente reichen bis in die 1940er-Jahre zurück. Eine Akte vom Dezember 1947 enthält eine Reihe von Berichten zu "fliegenden Untertassen".

Netz lacht über UFO-Foto Eine Datei mit einer Phantombildzeichnung einer UFO-Sichtung im Jahr 2023 wird auf Social Media heftig kritisiert. In der offiziellen Bildbeschreibung auf der Website des US-Kriegsministeriums heißt es: "Aktuelles Foto vom Ort des Geschehens mit einer vom FBI-Labor erstellten grafischen Überlagerung, die übereinstimmende Augenzeugenberichte vom September 2023 darstellt, wonach ein offenbar ellipsoides, bronzefarbenes metallisches Objekt aus einem hellen Licht am Himmel auftauchte, eine Länge von 40 bis 60 Metern hatte und augenblicklich wieder verschwand."

Ein Nutzer teilte das Foto auf X und kommentierte: "Die freigegebenen UFO-Akten müssen KI-generierter Müll sein, Kumpel, was zur Hölle ist das?" In einem anderen Beitrag sieht man die Schwarz-Weiß-Version des Fotos: "Dies ist ein Screenshot aus einem Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 1994, das auf sieben Disketten erschien", kritisierte eine weitere Userin. Ein weiterer User meinte: "Ich heule gleich, Mann, die denken doch nie im Leben, wir wären so dumm." In einem weiteren Beitrag wurde das Bild mit dem legendären Microsoft-XP-Hintergrund mit grünen Hügeln verglichen.

Kritiker vermuten Ablenkung von Epstein-Skandal US-Präsident Donald Trump hatte die Veröffentlichung im Februar angekündigt und mit dem "enormen Interesse" der Öffentlichkeit begründet. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, damit von heiklen Themen wie dem Iran-Krieg oder dem Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ablenken zu wollen, dessen Akten die Regierung nur unter Druck des Kongresses teilweise freigegeben hatte.