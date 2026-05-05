Ufos über Deutschland, Österreich und der Schweiz: Eine Reise durch Jahrhunderte

Kundschaften unsere kleinen, grünen Freunde von anderen Planeten eigentlich nur die USA aus? Wenn es nach den Medienberichten über Ufos geht, könnte man das annehmen. Das ist aber nicht der Fall, tatsächlich wurden über Europa schon Ufos und Himmelsphänomene gemeldet, als die U noch lange nicht gegründet war. Während wir auf die Veröffentlichung der UFO-Akten warten, schauen wir heute einmal in die Geschichte von Deutschland, Österreich und der Schweiz und versuchen herauszufinden, was am Himmel über uns so alles los ist.



Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...