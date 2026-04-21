Veröffentlichung der US-Alien-Akten: Was werden wir erfahren?

Was werden wir bald alles erfahren, fragen sich alle Alien-Enthusiasten gerade. Vor einigen Wochen kündigte US-Präsident Donald Trump an, bald alle Alien-Akten veröffentlichen zu wollen. Während einige denken, dass das nur ein Ablenkungsmanöver von den Epstein-Files und dem Krieg im Nahen Osten sein könnte, glauben andere, dass der Druck auf die Behörden in Sachen Ufos mittlerweile so groß ist, dass nun gehandelt werden muss.

Wann genau wir Einblick in die vermutlich Millionen von Dokumenten bekommen werden, steht noch nicht fest. Die Fake Busters versuchen aber heute schon herauszufinden, was uns die Files offenbaren könnten.