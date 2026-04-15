Trump ordert Burger ins Weiße Haus: Szene mit Lieferantin geht viral

Am 13. April ließ sich US-Präsident Donald Trump eine Fast-Food-Lieferung direkt ins Oval Office des Weißen Hauses bringen. Die beiden Sackerl mit Burger, Pommes & Co. von McDonald's nahm der 79-Jährige persönlich vor laufenden Kameras entgegen. Der Auftritt war kein Zufall, sondern ein inszenierter Pressetermin, um die Werbetrommel für seine Initiative zu steuerfreien Trinkgeldern ("No Tax on Tips") zu rühren.

Das Video der ungewöhnlichen Szene ging in den sozialen Medien viral.