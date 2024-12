Konzertpanne durch Autotune-Fail?

Unter dem TikTok-Video spekulieren einige Nutzer und Nutzerinnen, was der Grund für den Fauxpas war. "Singt er also ohne Autotune immer so?" oder "Was macht man als Sänger in so 'nem Moment? Alter, ich würde aufstehen und weinend mein eigenes Konzert verlassen" hieß es in der Kommentarspalte, wo unzählige TikToker und TikTokerinnen ihr Mitleid verkündeten.