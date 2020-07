Rapper Cro: Mit "Easy" gar nichts verdient

Was haben Sie selbst gespielt?

Ich habe schon als Kind Klavier gelernt. Und damit hast du ja dann mit einem Synthesizer auch Trompeten und alles andere was du möchtest. Und Gitarre kann ich – sagen wir – ausreichend.

Aha, ein Klavier gab es zuhause also, aber keinen Gameboy!

Ja. Das klingt jetzt alles so schrecklich spießig und konservativ. Mein Familie ist aber gar nicht so. Das war im Gegenteil die chaotischste Familie, die es gibt: Vier Kinder, all rennen im Kreis und gegen Glastüren, malen Wände an. Meine Mutter hatte mit uns alle Hände voll zu tun. Und ich wollte damals Klavier spielen lernen. Das war mein eigener Wunsch

Wann haben Sie ihren ersten Songs geschrieben?

Das kam erst später, so mit 14 oder 15. Mein Bruder hat gut Gitarre gespielt. Da habe ich mir dann von ihm Sachen zeigen lassen, hab sie einen Nachmittag lang geübt und konnte das am Abend. So lernt man Stück für Stück. Da kommt man dann drauf, aha, „Stairway To Heaven“ geht wie „House Of The Rising Sun“ nur mit einem einzigen veränderten Akkord. Dann spielt man rum und irgendwie ergibt es sich, dass man eigene Sachen schreibt.