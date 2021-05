Rapper Cro macht Pause vom deutschen Ich

Der Song „Quarandream“ ist in der Quarantäne entstanden. Wie war die für Sie? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie die erzwungene Ruhe kreativer gemacht hat?

Nein, in Bezug auf Kreativität bin ich eigentlich immer auf dem gleichen Level. Aber wenn dann so ein Virus reinknallt und die ganze Welt verändert, regt das natürlich zum Denken an. Und dem war es auch geschuldet, dass wir hier in Bali in Quarantäne waren und uns alle zusammengeschlossen haben. Da ist dieser Song entstanden, weil das alles wie ein Traum war. Auf Deutsch habe ich das übersetzt mit: „Ich weine keine Quaranträne!“ Denn es war fast zu schön. Es war ruhig, die Welt ist am Lagerfeuer gesessen und hat gewartet. Aber der Song ist eigentlich romantisch, denn er handelt von wahrer Liebe. Er sagt: Ich will nur dich, du willst nur mich – aber das in einer Zeit, wo keiner sich mehr sicher ist und jeder die anderen argwöhnisch angeht.

In dem Song „Diamonds“ stellen Sie fest, dass Sie eine Frau verletzen, wenn Sie sie verwöhnen. Wie kommen Sie darauf?

Dabei geht es darum, dass in Beziehungen oft einer den anderen mehr liebt und nicht immer alles in Balance ist. Der eine zeigt immer ein bisschen mehr Interesse, und der andere spielt dann mit dem Partner. Deshalb sage ich in Diamonds: „Ich lasse für dich Diamanten regnen, aber ich verletze dich damit auch sehr“. Denn in so einer unausbalancierten Beziehung gibt sich einer komplett hin, aber der andere hat dann Angst davor, das anzunehmen.