Unternehmer und Fitness-Influencer Christian Wolf (29) macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für die Produkte der Supplement-Marke More Nutrition . Kein Wunder, schließlich hat er das Unternehmen 2017 mitbegründet. Einem ganz speziellen Protein-Produkt hat er nun sogar ein großflächiges Tattoo am Rücken gewidmet.

Arme, Brust, Rücken – den Körper des 29-Jährigen zieren bereits mehrere Tätowierungen. Ende 2024 ließ er sich den gesamten Hals tätowieren. Am 19. Mai überraschte Wolf seine 1,1 Millionen Instagram-Fans mit einem ungewöhnlichen Motiv: Auf seinem Rücken prangt nun ein Behälter des "More-Sahne-Proteins" – versehen mit Engelsflügeln. Eine augenzwinkernde Hommage an sein "heiliges" Lieblingsproteinpulver.

In seiner Instagram-Story teilte Wolf außerdem ein Foto des angeblichen Tattoos. Auffällig: Am unteren Rand sowie an den Flügeln sind helle Stellen zu sehen – sie könnten darauf hindeuten, dass es sich um ein Klebetattoo handelt. Der Unternehmer hat sich selbst noch nicht dazu geäußert, ob der Körperschmuck tatsächlich unter die Haut ging oder ob er damit nur einen Scherz gemacht hat.

Christian Wolf über seine Tattoos: "Ich will dumm wirken"

Im Oktober 2024 äußerte sich Wolf auf Instagram, warum er eine Vorliebe für Tätowierungen hat: "Ich will dumm wirken. Denn ich war mein Leben lang der dicke Streber une habe schlicht nie was draus gezogen, dass ich dauernd gehört habe, wie viel Potenzial ich doch habe mit meiner Intelligenz. Ich wollte einfach nur... dazu gehören. Normal sein. Rein passen. Heutzutage ist es mir zum Glück egal, ob ich reinpasse. Dafür spiele ich umso lieber mit dem Kontrast aus Tattoos und Co. Weil ich gar nicht mehr in ein Raster passen möchte."