Der Einstieg in die WhatsApp-Welt markiert einen weiteren Meilenstein für OpenAI. Der Chatbot wird damit noch zugänglicher, da die App bereits eine der weltweit meistgenutzten Plattformen ist. Egal ob man Fragen beantwortet haben möchte, kreative Ideen sucht oder einfach nur Smalltalk führen will – ChatGPT steht ab sofort bereit.

Trend Hub teste Funktion

Aber funktioniert das wirklich auch in Österreich? Die Trend-Hub-Redaktion hat die Funktion bereits getestet und siehe da: Es klappt wirklich! Auf die Frage, welche Pläne ChatGPT denn so zu Silvester hat, antwortete die KI folgendes: "Frohe Weihnachten 🎄 Ich freue mich, dass du an mich denkst, aber als KI habe ich leider keine eigenen Erlebnisse oder Pläne für Silvester. Aber ich kann dir bei der Planung helfen! Ob du nach Ideen für eine Silvesterparty suchst, nach guten Vorsätzen für das neue Jahr oder nach tollen Reisezielen für den Jahreswechsel – ich bin gerne für dich da! Hast du schon Pläne für Silvester?"