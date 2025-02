Cassandra: Wird es eine 2. Staffel geben? Regisseur verrät mehr

Die elektronische Haushaltshilfe ist jedoch fest entschlossen, Teil der Familie zu werden und die leibliche Mutter der beiden Kinder Fynn und Juno zu ersetzen. Diesen Plan versucht sie, mit allen ihr zur Wahl stehenden Mitteln, in die Tat umzusetzen.

Familie Prill zieht nach einem Schicksalsschlag in Deutschlands ältestes Smart-Home aus den 1970er Jahren. Schon in der ersten Nacht erwacht Roboter Cassandra , die seit dem Tod der früheren Bewohner Jahrzehnte inaktiv war, zum Leben und stellt sich als "gute Fee des Hauses" vor.

Was laut einigen Google-Rezensionen besonders im Fokus der Kritik stand:

Wie kommt die sechsteilige Miniserie von Regisseur Benjamin Gutsche im Netz an? Der Spiegel bezeichnet sie als "deutschen Netflix-Reinfall" und laut Golem handelt es sich bei "Cassandra" um eine "absurd missglückte Serie" .

Rezensionen auf TikTok

Auf TikTok hingegen sind neben einigen negativen Rückmeldungen ("Also ich habe in der zweiten Folge abgebrochen. Fand sie gar nicht gut" oder "Fand die Serie langweilig"), dutzende positive Beiträge in den Kommentarspalten zu finden: