Sehr viel Schnee und Abgründe: „Die Åre-Morde“ auf Netflix

In Åre ist die Polizei normalerweise nicht mit Mord und Totschlag beschäftigt. Deswegen – und weil ihre Schwester ein Haus da hat – kommt die Polizistin Hanna Ahlander hierher. Sie braucht wegen anfangs nicht genau benannter Probleme in Stockholm eine Auszeit. Daraus wird nichts, weil Hanna schon bei ihrer Ankunft erfährt, dass ein Mädchen vermisst wird. Also springt sie kurzerhand bei der Polizei von Åre ein – ob die das will oder nicht. Amanda wurde zuletzt gesehen, als sie von einer Party zur Lucia-Nacht aufgebrochen ist. Die Hoffnung, dass sie noch lebt, wird erschüttert, als sie auf einem Skilift gefunden wird. Selbst wenn sie noch gelebt hätte, als sie da hineingesetzt wurde, hätte sie die Temperaturen nie überstanden. Denn in Åre ist es sehr kalt. Das wird auch Hanna noch feststellen.