"The Gorge" auf AppleTV+: Große Scharfschützen-Liebe

Anya Taylor-Joy, die zierliche, blasse, fast durchsichtige Schauspielerin, die man in der Serie „Das Damengambit“ (Netflix) lieben gelernt, im Kinofilm „Last Night in Soho“ für ihre Darbietung von „Downtown“ gefeiert hat, spielt nun in „The Gorge“ eine Agentin aus Litauen, die gleich zu Beginn einen Oligarchen mit dem Scharfschützengewehr aus dem Weg räumt. Am Grab ihrer Mutter ist sie deswegen zwar kurz etwas betrübt, weil nun vier Kinder keinen Vater mehr haben. Aber ihr neben ihr sitzender Vater nimmt ihr diese Last ab: Der Typ hat es nicht anders verdient. Zugegeben, das Wiedersehen mit Anya Taylor-Joy hat man sich etwas anders vorgestellt – glamouröser, hollywoodesker. Aber auch die Agentin, ausgestattet mit einer sympathischen Scheißdrauf-Haltung, steht ihr hervorragend.

Abwechslung am Wachturm Der Spielfilm von Regisseur Scott Derrickson, der Action und Romantik miteinander verbindet, ist ab 14. Februar via AppleTV+ zu sehen. Es geht in "The Gorge" um etwas Bedrohliches, Böses, das nach dem 2. Weltkrieg in einer Schlucht weggesperrt wurde, damit es nie wieder diese Welt betritt. Mehr Infos gibt es für Levi (Miles Teller) bei der Übernahme des Beobachtungspostens am Rande dieser Schlucht nicht. Ein Jahr soll er dort bleiben. Irgendwo im Nirgendwo - ohne Internet, ohne Gesellschaft. Zum Glück gibt es für Levi gegenüber, am anderen Ende der Schlucht, eine attraktive Abwechslung: Drasa (Anya Taylor-Joy), die den selben Auftrag wie Levi hat.

" Blitzkrieg Bop" Obwohl es streng verboten ist, beginnen die beiden an Drasas Geburtstag miteinander (via Schreibtafeln) zu kommunizieren. Sie legt "Blitzkrieg Bop" von The Ramones auf, hält eine Flasche Champagner in der Hand und tanzt dazu lasziv. Levi gefällt das, was er via Fernstecher zu sehen bekommt. Nur kurz darauf rattert das Maschinengewehr. Beide halten sich gegenseitig die Kreaturen vom Leib, die da aus der Schlucht heraufgekrochen kommen. Sie sind gegenseitig auf sich angewiesen, müssen sich auf den jeweils anderen verlassen können. So etwas verbindet. Daraus kann Liebe entstehen. Ob es bei der Fernbeziehung bleibt, verrate ich Ihnen an dieser Stelle aber nicht.

INFOS: "The Gorge" (abrufbar ab 14. Februar auf AppleTV+). Spielfilm. 127 min. GB/USA 2025. Regie: Scott Derrickson. Mit: Miles Teller, Anya Taylor-Joy, Sigourney Weaver, Sope Dirisu, William Houston. Mehr Infos: www.apple.com/de/tv-pr/originals/the-gorge